لاعبو المقاولون يتعهدون بتقديم مباراة قوية أمام النجم الساحلي

أعرب المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة عن سعادته الكبيرة للروح العالية التى لمسها لدى جميع اللاعبين وجهازهم الفنى المتواجدين حاليا بتونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في إياب دور ال٣٢ بالكونفيدرالية .



قال المشرف على الكرة بالمقاولون أن عماد النحاس المدير الفنى للفريق على تواصل مستمر مع البعثة ويطمئن بشكل دائما على كافة الترتيبات بعدما حرم من السفر نتيجة ايجابية عينة تحليل فيروس كورونا هو ومعاونه علاء عبدالغنى ويقوم باجتماعات مستمرة مع

الجهاز.



وأضاف محمد عادل فتحي ان نتيجة لقاء الذهاب الذى انتهى بالتعادل السلبي تعد جيدة وان شاء الله قادرون على عبور النجم في تونس وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن التأهل للدور الثانى.

وشدد عادل على صعوبة اللقاء في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الفريق بغياب المدير الفني وخمسة لاعبين عن الرحلة ولكن الجميع تعاهد على القتال وتقديم مباراة قوية، تليق بأسم المقاولون بأفريقيا.

يذكر ان المهندس محمد عادل

فتحي يرأس بعثة المقاولون بتونس ، وتضم البعثة كلا من رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء هويدى اخصائي التأهيل و٢٣ لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبدالرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.