الامارات | مدرب مصري يتقدم ببلاغ للنائب العام لاتهامه بإصابة 16 لاعباً بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مصري يتقدم ببلاغ للنائب العام لاتهامه بإصابة 16 لاعباً بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم مدرب منتخب الشباب المصري السابق، ربيع ياسين، ببلاغ للنائب العام ضد طبيب المنتخب، بعد أن أدلى بتصريحات تليفزيونية اتهم فيها المدرب بالتسبب في اصابة 16 لاعباً بفيروس كورونا خلال المشاركة في بطولة شمال إفريقيا الأخيرة التي جرت في تونس.

وقال الطبيب المصري، وليد منظور في تصريحات لقناة اون تايم سبورت المصرية إن ربيع ياسين أصيب بفيروس كورونا في مصر ونقله إلى اللاعبين.

وأضاف: "أحد اللاعبين نُقلت إليه العدوى عن طريق المدرب لأنه كان يجلس معه أربع ساعات يوميا لينسق له المحاضرة على الكمبيوتر".

وتابع طبيب منتخب الشباب: "نصحت مدرب المنتخب أن يؤدي اللاعبون صلاة الجمعة في مكان مفتوح، لكنه لم يستجب وما كان منه الا أن وقف وسط اللاعبين قائلاً، "أنا الدكتور وأنا المسؤول".

وكتب الإعلامي ونجل مدرب منتخب الشباب السابق، عمر ربيع ياسين، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "والدي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد طبيب المنتخب بسبب تصريحاته والتي أساء فيها لوالدي

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