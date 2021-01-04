الامارات | يحيى الغساني أول صفقات شباب الأهلي في الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الغساني أول صفقات شباب الأهلي في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد شباب الأهلي مع لاعب الوحدة يحيى الغساني، في أولى صفقات "فرسان دبي" خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد مصدر في شباب الأهلي أن رغبة اللاعب حسمت فكرة التعاقد معه، مشيراً إلى أنه من أبناء النادي ونشأ في فرق الناشئين بشباب الأهلي، وبذلك يعود الغساني مرة أخرى إلى "فرسان دبي"، بعدما كان قد رحل عن الفريق في 2018 إلى الوحدة، إذ لعب اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً مع "فرسان دبي" عقب اكتشافه في أكاديمية مانشستر يونايتد بالدولة.

وخاض الغساني مع الوحدة 34 مباراة في دوري الخليج العربي، وأحرز أربعة أهداف، بينما شارك مع الفريق في الموسم الحالي في 3 مباريات كأساسي وأربعة على مقاعد البدلاء وأحرز هدفاً واحداً.

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