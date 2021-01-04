شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي: رئيس الأولمبية الدولية يحضر نهائي مصر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خالد فتحي، نائب مدير النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، عن توجيه الدعوة لـ «توماس باخ» رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لحضور البطولة، والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

وقال فتحي للموقع الرسمي للبطولة:«باخ أكد حضوره نهائي البطولة، حيث قرر المجيء لمصر لمتابعة الإجراءات الطبية والاحترازية ونظام الفقاعة الذي سيطبق خلال البطولة»

وعن قرار حضور الجماهير للبطولة بنسبة 30% أوضح فتحي :«وزارة الصحة هي المسؤولة عن هذا القرار وليست اللجنة المنظمة، الجميع يعلم أننا في ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، لذلك الأمر يتعلق بقرار وزارة الصحة والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لأن أولوياتهم بالتأكيد لصحة وسلامة الجميع وخروج البطولة بسلام».

ووجه فتحي رسالة للجمهور قائلًا :«كنا نتمنى بالتأكيد حضور الجماهير بنسبة 100%، لكن ظروف فيروس كورونا حالت دون ذلك، ونتمنى أن تكون الجماهير دافعًا لمنتخب مصر وتدعمه حتى لو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لرفع معنويات لاعبينا في البطولة».

ويخوض منتخب الفراعنة البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا السويد وتشيلي والتشيك.