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«فيفا» يعلن أسماء حكام كأس العالم للأندية.. من بينهم 5 عرب

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أسماء الحكام المقرر تواجدهم لإدارة كأس العالم للأندية، ال1ي تستضيفه قطر في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، والتي كان تم تأجيلها من ديسمبر 2020 إلى فبراير 2021.

وينتظر النادي الأهلي -بطل إفريقيا- معرفة منافسه في المباراة الأولى بربع النهائي، حيث من المقرر أن تقام مراسم القرعة يوم 19 يناير الجاري.

وأشار «فيفا» في بيانه الرسمي إلى أنه قد تم اختيار 7 حكام أساسيين و12 حكمًا مساعدًا لمواجهات البطولة، إلى جانب 7 حكام يتولون مهمة التحكيم بتقنية الفيديو أثناء المباريات.

ويتواجد بالبطولة 5 حكام عرب، بواقع 3 حكام من الإمارات، وحكم من قطر وآخر من المغرب.

وأكد البيان على ضرورة تواجد جميع الحكام في قطر قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بأسبوع.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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