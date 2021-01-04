شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يعلن أسماء حكام كأس العالم للأندية.. من بينهم 5 عرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أسماء الحكام المقرر تواجدهم لإدارة كأس العالم للأندية، ال1ي تستضيفه قطر في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، والتي كان تم تأجيلها من ديسمبر 2020 إلى فبراير 2021.

وينتظر النادي الأهلي -بطل إفريقيا- معرفة منافسه في المباراة الأولى بربع النهائي، حيث من المقرر أن تقام مراسم القرعة يوم 19 يناير الجاري.

وأشار «فيفا» في بيانه الرسمي إلى أنه قد تم اختيار 7 حكام أساسيين و12 حكمًا مساعدًا لمواجهات البطولة، إلى جانب 7 حكام يتولون مهمة التحكيم بتقنية الفيديو أثناء المباريات.

ويتواجد بالبطولة 5 حكام عرب، بواقع 3 حكام من الإمارات، وحكم من قطر وآخر من المغرب.

وأكد البيان على ضرورة تواجد جميع الحكام في قطر قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بأسبوع.