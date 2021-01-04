وزارة الشباب والرياضة تنظم حملة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى وبالتنسيق مع مبادرة شباب يدير شباب، حملة دعائية بالمحافظات لتوجيه الشكر لعمال النظافة وحثهم على ارتداء كمامات وقفازات لوقاية أنفسهم من العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرارهم فى العمل والتضحية من أجل الوطن .

وتضمنت المبادرة أيضاً توزيع مجموعة من الملصقات الدعائية لحث المواطنين على إلقاء القمامة فى الأماكن والصناديق المخصصة لها، بالإضافة إلى التنويه من هذه الملصقات على المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خاصة مع الظروف الجوية السيئة وهطول الأمطار .

كما حثت الملصقات الدعائية التى قام بتوزيعها بمختلف المحافظات شباب مبادرة "شباب يدير شباب" التابعة للوزارة على اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية المهمة خاصة فى القطاعات الخدمية والميدانية حفاظًا على سلامة العاملين من فيروس "كورونا" المستجد، و من بين تلك الإجراءات ارتداء الكمامات والقفازات للعاملين وعمال النظافة وعمال الجراجات والورش ومحطات المناولة ومجمعات القمامة الذين ينتشرون فى جميع الشوارع لرفع القمامة والمخلفات .

يأتي ذلك إيماناً بدور الوزارة فى نشر الوعى بالقضايا المجتمعية فى مختلف المجالات، وانطلاقا من تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بضرورة أن تكون مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان المصرى ثقافيا ونفسيا وبدنيا وصحياً .