شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى محمد حسن فى قائمة أفضل 10 حكام كرة صالات بالعالم 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختير الحكم المصرى محمد حسن ضمن قائمة أفضل حكام كرة صالات بالعالم خلال عام 2020 فى التصنيف العالمى، وجاء حسن ضمن قائمة الأفضل للعبة كرة الصالات، وتضم أفضل لاعبين ومدربين ولاعبات وحكام ومحكمات، والذى يجريه موقع "فوت صالات بلانيت" العالمي، ويشارك فى التصويت على الاختيارات مدربون وخبراء اللعبة من كل دول العالم، ويرشح قائمة الحكام بيدرو مسئول التحكيم للصالات باتحاد الكرة الدولي .

ونجح محمد حسن فى حجز مكان بقائمة الأفضل خلال السنوات الثلاثة الماضية وتحديدا منذ عام 2017 وحتي الآن.

ويعد محمد حسن من الحكام المميزين عالميا فى كرة الصالات وشارك في كل البطولات القارية والعالمية الأخيرة، ويشارك فى الدورى الممتاز مع النخبة الدولية والدرجة الأولي .