شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تفتيش من الجهاز المركزى ووزارة الرياضة فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية تواجد لجنة مشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة فى مقر اتحاد الكرة، وطلبوا الحصول على أكثر من ملف وعقود أبرمها اتحاد الكرة.

واستعانت اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى ووزارة الشباب والرقابة الإدارية بالشئون القانونية باتحاد الكرة للاستفسار عن بعض الأمور القانونية فى أكثر من ملف خاص باتحاد الكرة.

فى سياق مختلف، استقر مسئولو اتحاد الكرة على مخاطبة الأندية لاختيار مرشحيها لتمثيلهم فى رابطة الأندية المحترفين المزمع إنشاؤها خلال الأيام المقبلة، من أجل تشكيل المكتب التنفيذى للرابطة وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكى خاص بها.

واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل روابط الأندية المحترفة لجميع الاقسام فى الموسم الجديد، مع شروط الترشح بعد تعديلها وعلى رأسها أن يكون المرشح حاصل على شهادة جماعية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وفقا لنص الدستور المصرى.