شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاسماعيلى يدرس مباريات الرجاء المغربى ويتابع ديربى السعودية بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف جهاز الاسماعيلى الفني، بقيادة أبو طالب العيسوى، على دراسة فريق الرجاء المغربى قبل ملاقاته الاثنين المقبل فى إياب نصف نهائى البطولة العربية على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء من أجل الوقوف على مواطن القوة والضعف فى بطل المغرب من أجل خطف تذكرة المباراة النهائية لكأس العرب، كما يحرص العيسوى على متابعة ديربى السعودية بين اتحاد جدة والشباب السعودى اليوم للتعرف على قوة الفريقين فى ظل احتمالية مواجهة أحدهما حال التأهل للمباراة النهائية.

ويخوض فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى أحمد حجازى، مواجهة حاسمة أمام نظيره الشباب السعودى، فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية فى جدة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وحسم التعادل الإيجابى 2-2 مواجهة الذهاب بين الاتحاد والشباب، على ملعب نادى الشباب بمدينة الرياض، حيث سجل ثنائية صاحب الأرض اللاعب إيجور ليشنوفسكي، فيما جاء هدفا الضيوف عن طريق رومارينيو وجارى مينديز رودريجيز.

وحقق الشباب الفوز فى ربع النهائى على ضيفه الشرطة العراقى بنتيجة 6-0 فى مباراة الذهاب، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز 1-0 إيابا، ليحجز مقعده من الباب الكبير فى المربع الذهبي، فى المقابل أطاح الاتحاد بنظيره أولمبيك آسفى المغربى بالفوز 2-1 فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من هذه المباراة، مع المتأهل من لقاء الرجاء المغربى أمام الإسماعيلي، الذى يجمع بين الفريقين يوم الـ 11 من يناير الحالى فى مدينة الدار البيضاء، بعد أن حسم الأخير الذهاب لصالحه بهدف اللاعب التونسى فخر الدين بن يوسف.

وخاض فريق الشباب 7 مباريات فى مشواره نحو الدور نصف النهائى للبطولة العربية، حيث حقق الفوز فى 5 منها وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبل مرماهم 4 أهداف.

فى المقابل، خاض فريق الاتحاد 7 مباريات فى طريقه نحو دور نصف النهائي، حقق الفوز فى 4 منها وتعادل 3 مرات، وسجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل مرماهم 4 أهداف.