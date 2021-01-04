شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف كواليس اكتشاف إصابة أشرف روقا بفيرس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، الأسباب التى أدت لاكتشاف إصابة محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بفيرس كورونا، خاصة أن الفريق لم يخضع لأى مسحات بعد مباراته الأخيرة أمام إنبى والتى جمعتهما السبت الماضى وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2 / 1 باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز.

وقال محمد أسامة فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن بعض الأعراض الخفيفة ظهرت على محمد أشرف روقا، وبعد طرح عدة أسئلة على اللاعب لتحديد هل تلك الأعراض تستوجب خضوعه لمسحة أم لا، وجد أنها أعراض تتشابه مع أعراض كورونا، وعلى الفور تم خضوع اللاعب للفحوصات والتحاليل اللازمة ليتم اكتشاف اصابته بالفيرس.

وأضاف طبيب الزمالك، أنه يجب على جميع الأجهزة الطبية فى الفرق اتباع حالات لاعبيها أول بأول، وعدم الانتظار المسحات التى يخضع لها اللاعبون قبل المباريات فقط، خاصة وإنه من الممكن أن يتعرض أى منهما للإصابة دون ظهور أعراض واضحة، الأمر الذى قد يتسبب فى إصابة معظم عناصر الفريق.

ويعود اليوم فريق الزمالك لتدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل الموافق 9 يناير الجاري، حيث كان منح البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني، الفريق راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد، عقب الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1، وسجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.