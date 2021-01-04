شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقى للطاولة يكشف خطة المنتخبات المصرية فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد الصالحى، رئيس الاتحاد الأفريقى لتنس الطاولة، خطة البطولات المقبلة المقرر أن يشارك فيها مختلف المنتخبات المصرية خلال الفترة المقبلة على مستوى الناشئين والكبار رجال وسيدات .

وقال الصالحى فى تصريحات لليوم السابع، أن أول ارتباط للمنتخب سيكون البطولة الأفريقية للناشئين تحت 15 و 19 سنة، فى الفترة من آخر أسبوع والتى كانت مؤجلة من العام الماضى 2020، ويليها بطولة قطرالدولية لمنتخبات الرجال والسيدات فى الفترة من 20 الى 30 مارس .

ويشارك فى شهر أبريل منتخبا الرجال والسيدات فى بطولة الصين الدولية فى الفترة من 5 إلى 25 أبريل المقبل، على ان يستأنف المنتخب نشاطه بالمشاركة فى البطولة الأفريقية التى تقام فى الكاميرون فى الفترة من 22 الى 28 مايو القادم .

وأَضاف الصالحى أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات التى تضمن سلامة وصحة اللاعبين سواء من مصر أو من مختلف دول العالم .

يذكر أن الشهر الماضى شهد وصول لاعبى منتخب الطاولة الى المراكزلـ 50 الاولى فى التصنيف الدولى وهم دينا مشرف و احمد صالح و عمر عصر .