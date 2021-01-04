شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن شفاء قفشة وكهربا وأكرم توفيق ومحمد هاني من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة الرباعي "محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد مجدى قفشة ومحمود كهربا"، بعد العينة التي خضعوا لها أمس، الأحد، وأنهم باتوا جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم الاثنين، وذلك بعد التأكد من تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال عبدالحفيظ، إن عمرو السولية، لاعب الفريق، سيُجري مسحة طبية جديدة مساء اليوم الاثنين ، وأوضح عبد الحفيظ أن موعد لحاق السولية بالتدريبات الجماعية يتحدد في ضوء المسحة الطبية التي سيجريها اللاعب، مشيرا إلى أن حالته مستقرة حاليا، ولكنه سيعود للمشاركة في التدريبات بعد التأكد من تعافيه نهائيا ، ويغيب السولية عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخرا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام.