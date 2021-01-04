شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لـ عمرو السولية فى الأهلي لتحديد موقفه من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن عمرو السولية لاعب الفريق سيُجرى مسحة طبية جديدة مساء اليوم الاثنين، موضحا أن موعد لحاق السولية بالتدريبات الجماعية يتحدد فى ضوء المسحة الطبية التى سيجريها اللاعب، مشيرا إلى أن حالته مستقرة حاليا، ولكنه سيعود للمشاركة فى التدريبات بعد التأكد من تعافيه نهائيا، ويغيب السولية عن المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخرا.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق سونيديب فى إياب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلى بالسلام.

من ناحية أخرى، أغلق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى ملف احتراف محمد شريف لاعب الفريق لأى نادً خارج مصر أو داخلها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما شهدت الفترة الماضية تلقى اللاعب عرضاً من نادى براجا البرتغالى، وأعلن موسيمانى أن محمد شريف مُستمر مع الفريق مهما حدث وأنه لن يرحل حالياً لحاجة الفريق لجهوده.

وشهدت الساعات الماضية أنباء حول دخول نادى البرتغالى فى مفاوضات مع محمد شريف للتعاقد معه على سبيل الإعارة فى يناير الجارى لمدة ستة أشهر مقابل 300 ألف دولار للأهلى مع أحقية النادى البرتغالى شراء اللاعب نهائياً بعد إنتهاء الإعارة.

أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى قال أن ما يُثار حول عروض محمد شريف الفترة الأخيرة غير صحيح فقد تناثرت أنباء حول تلقى اللاعب عروضاً ايضاً من الدورى السعودى والإماراتى قبل أن تظهر أنباء أخرى حول تلقى شريف عرضاً من براجا البرتغالى وهذه أمور غير صحيحة على الإطلاق.

وأشار مدير تعاقدات الأهلى إلى أن النادى إستعاد محمد شريف بعد تألقه الفترة الماضية مع إنبى حينما كان مُعاراً له وليس منطقياً أن نُفكر فى بيعه بهذه السرعة خاصة وأنه من نجوم الفريق وخلال فترة قصيرة نال ثقة الجهاز الفنى والجمهور وبات أحد هدافى القلعة الحمراء فى الموسم الجاري.

وأكد مسئولو الأهلى أن موسيمانى المدير الفنى للأهلى مُعجب تماماً بقدرات محمد شريف وإمكانياته الفنية العالية كما أن اللاعب يلعب بحماس وإصرار شديد ولديه رغبة فى التفوق وإثبات ذات مع الفريق، لذا بدأ المدير الفنى يعتمد عليه بشكل أساسى فى مباريات الفريق محلياً وأفريقياً.

وخاض محمد شريف مع الأهلى ثلاث مباريات فى الدورى ساهم خلالهم فى تسجيل أربع أهداف.