شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأندية لتقديم مرشحيها فى رابطة الأندية المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولى اتحاد الكرة، على مخاطبة الأندية لإختيار مرشحيها لتمثيلهم في رابطة الأندية المحترفين المزمع انشائها خلال الأيام المقبلة، من أجل تشكيل المكتب التنفيذي للرابطة وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكي خاص بها.

واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل روابط الأندية المحترفة لجميع الاقسام فى الموسم الجديد، مع شروط الترشح بعد تعديلها وعلى رأسها أن يكون المرشح حاصل على شهادة جماعية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وفقا لنص الدستور المصرى. وشهد الاجتماع الأخير بين اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة ، ومندوبي أندية الدوري الممتاز لبحث عدد من الملفات، وفي مقدمتها تشكيل رابطة الأندية المحترفين واختيار الأندية ممثليها والاجتماع خلال الأسبوع الأول من شهر يناير لتشكيل المكتب التنفيذي للرابطة.

ووفقًا لمادة 60 (رابطة القسم الأول)، فإن الرابطة تتكون من الأندي التي تشارك في بطولة القسم الأول وتكون مستقلة، على أن يتم تشكيل أعضاء مجلس إدارتها سنويًا.

ووفقًا للمادة، فإن 5 أعضاء من مجلس الإدارة يتم اختيارهم بالانتخاب من بين الأشخاص الذين ترشحهم أندية القسم الأول من غير أعضاء مجلس إدارات الأندية أو موظفيه.

ويقوم اتحاد الكرة بترشيح عضوين للتواجد في الرابطة، على ألا يكونا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وقت الترشيح أو من موظفي الاتحاد.

ويكون رروابط حسابات مصرفية محددة يتم من خلالها توزيع حقوق الأندية، ويحق لها تشكيل لجنة لإدارة بطولة القسم الأول مع تسويق المسابقة وإجراء الصفقات التجارية وصفقات الرعاية.

أما المادة 60 من اللائحة، فتنص على استقلالية اللجان مع العمل دائمًا لدعم مصالح اتحاد الكرة وفقًا لقوانين ولوائحه، مع منع روؤساء اللجان والنواب وأيًا من أفراد أسرهم المباشرين من ممارسة أي وظيفة تنفيذية في اتحاد الكرة أو تربطه علاقة عمل مع الاتحاد أو أحد أعضاءه أو روابطه أو الأندية وشركاتها ومؤسساتها.