الامارات | الاتحاد الآسيوي يعيد إطلاق مسابقات المنتخبات والأندية بعلامات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يعيد إطلاق مسابقات المنتخبات والأندية بعلامات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه قام اليوم الاثنين بإطلاق مجموعة متنوعة ومثيرة من الشعارات والعلامات المرئية الخاصة ببطولات المنتخبات الوطنية، والتي تتضمن التصفيات الآسيوية وكأس آسيا وكأس آسيا للسيدات وكأس آسيا تحت 23 عاما، إلى جانب البطولتين الأهم للأندية وهما دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وذكر الاتحاد بموقعه على الإنترنت أنه سيتم عرض التصميمات الجديدة أمام الجماهير من خلال كافة المنصات في بطولات الاتحاد خلال السنوات المقبلة، سواء في ملاعب المباريات أو القنوات التلفزيونية أو قنوات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير محتوى حديث وجذاب للجماهير في كافة أرجاء القارة، وذلك من خلال القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي متعددة اللغات والتي تحظى بمتابعة كبيرة على فيسبوك وإنستجرام وتويتر وويبو وويتشات ونوتياو ودوين ولاين، وفي كونتاكت وتيليجرام، إلى جانب الموقع الالكتروني الرسمي للاتحاد. وأضاف أن الاتحاد سيعمل مع شركاءه التجاريين على تجسيد روح هذه العلامات الجديدة من خلال مجموعة من الفعاليات التي من المخطط أن تستقطب الجماهير من كافة أرجاء القارة خلال السنوات المقبلة.

وجرى إعداد التصميمات الجديدة من خلال العمل المشترك بين الاتحاد الآسيوي وشريكه التجاري الحصري، شركة تسويق كرة القدم الآسيوية (إف.إم.إيه) على مدار 15 شهرا، وذلك بعد التواصل مع أطراف اللعبة وإجراء دراسات مكثفة حول اهتمامات الجماهير في كافة أرجاء قارة آسيا، وبحيث جاءت التصميمات الجديدة معبرة عن روح هذه البطولات.

واستلهمت تصميمات بطولات المنتخبات الوطنية من ملاعب كرة القدم وألوان المنتخبات الوطنية في قارة آسيا، حيث تم التركيز على الأماكن التي شهدت تتويج أبطال آسيا، ودعم أفضل المنتخبات الوطنية وأهم الأبطال في القارة.

وأشار الاتحاد إلى أنه من أجل تأكيد الترابط بين البطولات، فإن شعارات كأس آسيا وكأس آسيا للسيدات وكأس آسيا تحت 23 عاما، تتشارك في العناصر الأساسية للتصميم، كما تعرض هذه التصميمات الكؤوس الخاصة بكل بطولة.

وأوضح أنه سيجرى تعديل هذه الشعارات في كل نسخة من هذه البطولات، بحيث تحمل عناصر محلية من الاتحاد الوطني المضيف.

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