الامارات | حاكم الشارقة يأمر بصرف 12 مليون لأصحاب الإنجازات الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يأمر بصرف 12 مليون لأصحاب الإنجازات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمرا ساميا بمكافأة الأندية أصحاب الإنجازات للموسم السابق بمبلغ "12،685،000" وتخصص لمكافأة "17" ناديا من أندية الإمارة الباسمة وهى نادي الشارقة الرياضي ونادي البطائح الثقافي الرياضي ونادي الثقة للمعاقين ونادي دبا الحصن الثقافي الرياضي ونادي مليحة الثقافي الرياضي ونادي خورفكان الثقافي الرياضي ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج ونادي إتحاد كلباء الرياضي ونادي الذيد الثقافي الرياضي ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ونادي الشارقة للثقافة والفتيات بالشارقة ونادي خورفكان للمعاقين ونادي المدام الثقافي الرياضي ونادي الشارقة للفروسية والسباق ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

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