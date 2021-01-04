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مفاجآة سارة فى تدريبات الأهلي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمشاركة في مران المارد الأحمر اليوم، استعدادًا لمواجهة نادي سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان طاهر محمد طاهر قد تعرض للإصابة في مباراة الجولة الثالثة أمام الاتحاد السكندري بكدمة في الضلوع ولكنه تعافي سريعًا.

ويستعد الفريق الأحمر، لمواجهة نادي سونيديب بطل النيجر، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، غدًا الثلاثاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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