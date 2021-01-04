شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة سارة فى تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمشاركة في مران المارد الأحمر اليوم، استعدادًا لمواجهة نادي سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان طاهر محمد طاهر قد تعرض للإصابة في مباراة الجولة الثالثة أمام الاتحاد السكندري بكدمة في الضلوع ولكنه تعافي سريعًا.

ويستعد الفريق الأحمر، لمواجهة نادي سونيديب بطل النيجر، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، غدًا الثلاثاء.