شكرا لقرائتكم خبر عن كرة يد.. ودية مصر واليابان خالية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن علاء السيد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، سلبية مسحة فيروس كورونا الخاصة بلاعبي المنتخبين المصري والياباني لكرة اليد.

وكان المنتخب الياباني قد وصل القاهرة أمس الأحد، وأجرى المسحة في المطار فور وصوله، وكذلك قام المنتخب المصري بإجراء المسحة الخاصة به قبل الانتظام في المعسكر الأخير قبل انطلاق المباريات.

وسيواجه منتخب الفراعنة نظيره الياباني في مباراتين وديتين يومي 5 و7 من شهر يناير الجاري، بينما ينطلق كأس العالم يوم 13 يناير، وتستضيفه مصر بمشاركة 32 منتخبًا.