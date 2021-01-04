شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إستعداداته لـ «سونيديب» وموسيمانى يعلن القائمة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينهى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الإثنين استعدادا لمباراته ضد سونيديب بطل النيجر، غدا الثلاثاء، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

و يسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد صعوده إلى دور المجموعات الأفريقي، بعد إنتهاء مباراة الذهاب في النيجر بهدف نظيف.

ومن المقرر ان يعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للقلعة الحمراء، عن قائمة الفريق التي ستدخل في معسكر مغلق إستعدادا للمباراة عقب التدريب.