شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجرى مسحة كورونا اليوم استعدادًا للنجم الساحلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب المتواجد حاليا في تونس، اليوم الإثنين، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، والتى يجريها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، قبل مباريات البطولات الأفريقية بـ 48 ساعة، وذلك استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى بعد غدا الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في القاهرة بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويسعى المقاولون العرب لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس للوصول للدور المقبل والإستمرار في البطولة.

ولم يسافر عماد النحاس المدير الفني للفريق، وعلاء عبدالغنى المدرب العام، إلى تونس مع البعثة، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا مع 5 لاعبين أخرين، عقب المسحة الطبية التي خضعوا لها مع باقى الفريق قبل السفر.