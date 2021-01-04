شكرا لقرائتكم خبر عن رودجرز: لاعبو ليستر رائعون لكن ينقصهم إنهاء الهجمة بالشكل المطلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بريندان رودجرز، المدير الفني لليستر سيتي، عن سعادته الكبيرة بالفوز المهم بنتيجة 2-1 على نيوكاسل أمس الأحد في الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أنه كان يعلم دائما أن هذه المباراة ستكون صعبة.

وقال رودجرز، «كانت لنا بعض الفترات الجيدة بالفعل في الشوط الأول، ولكننا فشلنا في إنهاء الهجمات بالشكل المطلوب، في الشوط الثاني، حافظنا على قوة دفاعنا، وبمجرد تسجيل الهدف الأول، أصبح الأداء مفتوحا نسبيا، الفريق كان رائعا فيما يتعلق بتقسيم جهده بين الارتباطات الأوروبية والالتزامات المحلية، أظهر اللاعبون قدرات رائعة في المباراة».