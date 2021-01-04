شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: تشيلسي فى مرحلة انتقالية وليفربول وسيتى تعرضا لنفس الموقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى فرانك لامبارد، المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، حزنه الشديد بعد خسارة فريقه على أرضه أمام مانشستر سيتي 1-3، امس الأحد، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد، «كنا جيدين لعشر دقائق، ثم بدأوا هم يلعبون بطريقتهم، وتلقينا هدفين ساذجين متتاليين، هذا الأمر شكل ضربة، ولم نستطع الرد بشكل جيد، وفرنا المساحات لكيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان في الهدف الأول، وتلقينا دروسا جدية في الشوط الأول، أظهرنا شخصية جيدة في الشوط الثاني، لكن المباراة كانت قد انتهت فعليا، الكل كان يقول قبل شهر، إنه يمكننا الفوز باللقب، وقلت حينها إننا في مرحلة إعادة بناء، الحرمان من التعاقدات، والاعتماد على اللاعبين الشبان، كان يعني أننا سنمر بفترات مؤلمة».

وأضاف، «سيتي أظهر شخصية حقيقية، وكان مسيطرا على الكرة، هكذا يتم اختبارك، لن ألوم اللاعبين الشبان، لأنني أعتقد أنهم كانوا جيدين، بيلي جيلمور، وكالوم هودسون أودوي بالهدف الذي سجله، كانا إيجابيين، نمر بفترة سيئة حاليا، عانينا في 5 أو 6 مباريات، لكن إذا عدت للفترة التي كان يمر فيها سيتي وليفربول بمرحلة انتقالية، كانت هناك بعض المراحل المؤلمة التي يتوجب عبورها أيضا، كل لاعب كرة قدم سيمر بهذه الفترات، يجب أن نتقبل الهزيمة برأس مرفوعة، هذه هي كرة القدم».

وتابع، «لدينا الشخصية، خضنا 16 مباراة دون هزيمة، قبل شهر كان الناس يتساءلون كيف ستسير الأمور، متى ستوقع على عقد جديد، والآن يقولون العكس تماما، سأكون أول من سينظر إلى نفسه بعد الهزيمة، لكني أعرف موقعنا، وأعرف ما نحتاجه لنلعب كما لعب سيتي، من الطبيعي أن نتعرض للضربات، لكن الوقت الحالي هو اختبار».