شكرا لقرائتكم خبر عن مورينو وسواريز يتصدران الـ«بشيشي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الإسباني جيرارد مورينو مهاجم فياريال الإسباني لصدارة هدافي الليجا، بعد هدفه في شباك ليفانتي ليشارك أسباس، نجم سلتا فيجو، ولويس سواريز (9 أهداف) في سباق الفوز بجائزة الـ«بشيشي» لأفضل هداف، وتعرض أسباس متصدر الترتيب لإصابة في مباراة الخسارة أمام ريال مدريد، ما يعني أن المجال مفتوح لنجم الريال كريم بنزيمة (8 أهداف) للحاق بمورينو وسواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وعلى نجم برشلونة ليونيل ميسي (7 أهداف) بذل مزيد من الجهد في حال أراد دخول السباق.

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