شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتفوق على بيليه ويلاحق بيكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثاني أفضل هداف في التاريخ بعد هدفيه في شباك أودينيزي (4 ـ1)، وسجل نجم اليوفنتوس هدفيه رقمي 757 و758 الأحد في الدوري الإيطالي ليتفوق على بيليه (757). ويستطيع رونالدو تخطي رقم جوزيف بيكان (759) يوم الأربعاء، أمام مضيفه الميلان صاحب الصدارة بفارق 10 نقاط عن اليوفي مع وجود مباراة مؤجلة.

ويصل معدل تسجيل رونالدو في الموسم الواحد إلى 42 هدفاً، لكن غريمه ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي سجل 742 هدفاً لعب أقل منه بـ200 مباراة. و656 هي أهداف رونالدو في الأندية التي لعب فيها في مسيرته منذ انطلاقته في سبورتنج لشبونة عام 2002، ومعظم أهدافه سجلها بقميص ريال مدريد (450 هدفاً ف

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