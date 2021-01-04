شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يبحث عن بديل لامبارد وسيتي يستعيد قوته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن بدء إدارة تشيلسي البحث عن بديل لمدربه الحالي الإنجليزي فرانك لامبارد، بعد خسارته رابع مباراة من الست الأخيرة.

واعترف لامبارد بوجود ضغط دائم في منصبه ناهيك عن الضغوط الإضافية التي عليه مواجهتها الآن بعد الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي في معقله1-3، وتراجع تشيلسي في الجدول خلف إيفرتون وإستون فيلا اللذين يمتلكان مباراة مؤجلة، كما عبرت الإدارة عن قلقها بشأن صفقتي الصيف تيمو فيرنر وكاي هافيرتز.

واصطدمت قدم فيرنر القادم من لايبزيج عرضاً براية الزاوية أثناء المباراة ما أثار سخرية المشجعين وعلقوا «هذا يلخص حال الفريق».

وصام فيرنر عن التسجيل في 9 مباريات رغم أنه سجل 28 هدفاً في 34 مباراة مع فريقه السابق الموسم الماضي، ولم يسجل هافيرتز (21 عاماً) القادم من باير ليفركوزن مقابل 89 مليون استرليني سوى مرتين وأخرجه لامبارد من تشكيلته الأساسية 4 مرات، أما حكيم زياش وبن شيلويل فقد قدما أداء جيداً في موقعهما لكنهما عانيا الإصابات وسذاجة تياجو سيلفا وإدوارد مندي في الدفاع جعلت الفريق هشاً. وكشف تقرير أن لامبارد تشاجر مع لاعبيه في غرفة الملابس بعد الهزائم الأخيرة وقال أسطورة البلوز: «أتفهم غضب المشجعين، خسائر كثيرة في فترة قصيرة والجميع يسأل أين أنفقنا المال؟ أنا دوماً أشعر بالضغط في منصبي حتى لو كنا في مركز متقدم ولن أتكلم بالنيابة عن مسؤولي النادي ولهذا لم أمنحكم إجابة عندما سألتموني عن تمديد عقدي، أركز على عملي وليس على ما يفكرون فيه»، وسيتراجع تشيلسي إلى المركز التاسع في حال تفادى ساوثمبتون الخسارة أمام ليفربول.

وحمل جاري نيفيل أسطورة اليونايتد مسؤولية خسارة تشيلسي الثالثة على التوالي على عاتق 3 لاعبين وقال: «علي القول إن كانتي وماونت وكوفاسيتش كانوا كارثة في الوسط في آخر 20 دقيقة، سمحوا للاعبي سيتي بالسيطرة ليعاني الظهيران أزبيلكويتا وشيلويل».

في المقابل، كالت الصحافة البريطانية المديح لكتيبة المدرب جوارديولا وكتبت:«هذا سيتي القوي قبل 3 مواسم»، وركزت الصحافة على الموهبة الإنجليزية فيل فودن ( 20 عاماً) الذي صنع هدف سيتي الأول وسجل الثاني رغم أنه لم يكن في التشكيلة الأساسية هذا الموسم.

وقال ميكا ريتشاردز لاعب سيتي السابق والمحلل:«أريد فقط رؤية فودن يلعب كل أسبوع، كلما يلعب يشكل الفارق، طاقة وجهد وتركيز ورغبة في فعل كل شيء، أنا لا أقارنه بدافيد سيلفا لكنه موهبة كبيرة ويستحق أن يلعب كل مباراة».

وأيد روي كين رأي زميله وقال أسطورة اليونايتد: «فودن يريد أن يلعب ووجهت لجوارديولا وسيتي انتقادات بسبب عدم حصوله على مباريات كافية لذلك عليه أن يتألق في كل مشاركة كي يثبت استحقاقه. عندما تكون لاعباً في سيتي لا سبيل أمامك سوى أن تفعل هذا لتصحيح مكانتك».

وعلق جراييم سونيس أسطورة أرسنال: «أعتقد أن على فودن الثقة بمدربه، محرز وبيرناردو سيلفا وستيرلنج يمكنهم اللعب في مساحات أكبر، إذا ما حافظ فودن على تواضعه سيكون نجماً كبيراً في سيتي وجوارديولا لا يقف أمام تألقه».