شكرا لقرائتكم خبر عن ديالو يُسعد مشجعي اليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسعد الإيفواري أماد ديالو (18 عاماً) واعد أتالانتا الإيطالي مشجعي مانشستر يونايتد بقرب انتقاله بصورة نشرها على حسابه لمقعد له على طائرة خاصة، ما يعني أن لحاقه بالنادي بات قريباً، وكان اليونايتد اتفق في أكتوبر على شراء الجناح الإيفواري مقابل 37 مليون إسترليني على أن يلحق بالفريق في يناير.

وأكد سولسكاير مدرب اليونايتد قرب وصول ديالو، وقال مؤخراً: «أنهينا كل الأعمال الورقية ولا أرى أي مانع من رؤيته قريباً معنا، بالطبع عليه أولاً أن يتعلم اللعب على الطريقة الإنجليزية؛ لأنها مستوى مختلف من الكرة وسنمنحه الوقت ليتطور ويظهر إمكانياته».

وأكد جيان بييرو مدرب أتالانتا حصول ديالو على الجواز للسفر إلى إنجلترا على الرغم من محاولات النادي الإيطالي الإبقاء عليه في 6 أشهر الماضية.

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