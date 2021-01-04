شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يطمئن على بعثة الفريق فى تونس قبل مواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، على إجراء اتصال بالمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادى ورئيس البعثة فى تونس للاطمئنان على الفريق الذى يستعد حاليا لمواجهة الإياب أمام النجم الساحلي الأربعاء المقبل على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

وطمأن المشرف على الكرة رئيس النادى وأكد له أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع وهناك التزام من جانب اللاعبين وتعهدوا على تقديم مباراة قوية تليق باسم ومكانة المقاولون في القارة الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب فى القاهرة قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويكفى المقاولون العرب التعادل بأى نتيجة إيجابية لضمان التأهل.

وتخلف عماد النحاس المدير الفني للفريق، وعلاء عبد الغنى المدرب العام، عن السفر إلى تونس برفقة البعثة، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا مع 5 لاعبين أخرين، عقب المسحة الطبية التى خضعوا لها مع باقى الفريق قبل السفر. ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي بعثة المقاولون فى تونس وتضم رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري، وعلاء محمد، ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي اخصائي التأهيل و23 لاعبًا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكرى وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكرى.

يذكر ان المقاولون العرب نجح من قبل في الفوز بثلاثة القاب افريقية ويعد ثالث الاندية بعد الأهلي والزمالك حصدا للالقاب داخل مصر.