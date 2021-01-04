شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات قطع إعارة عمار حمدي وعودته للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدو عملية قطع إعارة عمار حمدى لاعب الأهلى من الاتحاد السكندرى والعودة للقلعة الحمراء صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة، بسبب الرفض القاطع من جانب إدارة التحاد عودة اللاعب للأهلى فى يناير الجارى بسبب حاجة زعيم لثغر لجهوده.

وكان عمار حمدى قد طالب مسئولى زعيم الثغر بالموافقة على عودته إلى القلعة الحمراء وقطع إعارته، وذلك بعد طلب موسيمانى مدرب الفريق الأحمر عودة اللاعب عقب تألقه مؤخراً مع الاتحاد.

ويحق للنادى الأهلى استعادة اللاعب بعد أول موسم لكن هناك رغبة أهلاوية فى استعادة اللاعب فى يناير الجارى وليس نهاية الموسم

الأهلى لم يتحدث مع الاتحاد بشكل رسمي، لكن هناك مفاوضات “جس النبض” من الأهلى لإتمام الصفقة التى طلبها موسيمانى خاصة أن اللاعب نال إعجاب المدير الفنى للأهلى بشكل واضح بعد تألقه هذا الموسم مع الاتحاد.

من جهته، رفض حسام حسن مدرب الاتحاد السكندرى عودة اللاعب للأهلى حالياً لكن عمار طلب من زعيم الثغر العودة للأهلى خاصة أنه يشعر بأنه سيشارك مع الفريق هذه المرة ولن يتأثر حلم التواجد مع المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد

ويحاول الأهلى إغراء الاتحاد بالحصول على أكثر من لاعب بدلاً من عمار أمثال مروان محسن وأحمد ياسر ريان.

عمار حمدى شارك مع الاتحاد السكندرى حتى الآن فى 4 مباريات خلال الموسم الجارى سجل خلالهم هدفاً وصنع آخر، واحتل صاحب الـ 21 عاماً صدارة “تريندات” السوشيال ميديا بعد مشاركته فى الأسبوع الأول ضد بيراميدز، حيث سجل هدفاً جمالياً فى مرمى شريف إكرامى ظل حديث الأهلاوية على مواقع التواصل لفترة طويلة.

وكان عمار قد انتقل إلى الأهلى بعد بزوغ نجمه مع نادى النصر والاتحاد السكندرى الذى كان قد أعير إليه قبل الأهلى، وبعد انتقاله للقلعة الحمراء انتقل خلال الموسم الماضى إلى طلائع الجيش باحثاً عن فرصة للمشاركة والتألق قبل أن يعود من جديد إلى الاتحاد على سبيل الإعارة.