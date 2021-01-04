شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب بسبب اتهامات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى عمر ربيع ياسين، نجل ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، تقدم والده ببلاغ للنائب ضد طبيب منتخب الشباب، وقال عمر ربيع ياسين عبر حسابه على فيس بوك، "يتقدم الكابتن ربيع ياسين ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب الطبيب منظور، حيث وصلت إلى حد السب والقذف والتشهير وتم تكليف المستشار محمد رشوان باتخاذ الازم قانونا"

وحمل الدكتور وليد منظور، طبيب منتخب الشباب، مسئولة إصابة لاعبى منتخب الشباب إلى الكابتن ربيع ياسين، المدير الفنى للمنتخب قائلا: "للأسف الشديد محدش كان يقدر يتكلم معاه.. وإصابة اللاعبين كانت من مصر وليس تونس".

وأضاف منظور، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن قبل السفر لتونس اتجه كل اللاعبين والإداريين إلى استاد القاهرة، لتسلم تأشيرات السفر لتونس، وللأسف كان هناك 2 من الإداريين مصابين بكورونا، فانتقلت العدوى إلى الكابتن ربيع ياسين، ثم إلى اللاعبين، متابعا: "طلبت بعد السفر إلى تونس أن يوضع كل لاعب فى غرفة بمفرده، ولكن الكابتن ربيع ياسين أصر على تواجد كل 2 لاعبين فى غرفة، ومن هنا انتشرت العدوى"

وتابع طبيب منتخب الشباب قائلا: "ماكنش معانا فلوس ندفع فى الفندق.. قعدنا 4 أيام فى الفندق وماكنش معانا ولا مليم.. وابتدوا فى الفندق يطالبونا وقالوا مش هينفع.. فكان كل 2 لاعيبة فى أوضة.. والكابتن ربيع ياسين لما دخل المستشفى أنا دفعت له الفلوس من عندي".وأكمل: "للأسف الكابتن ربيع وقف وقالهم أنا الدكتور وأنا المسئول.. وكان بيقعد مع كل مجموعة لاعيبة ساعتين وتلاتة علشان كده كل لاعب عنده أعراض أخدها من الكابتن ربيع ياسين"، مشيرا إلى أن سفر المنتخب إلى تونس كان مفاجئا، مردفا: "ولكن كان هناك هرج ومرج فى البعثة".



