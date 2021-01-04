شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما استولى شيكابالا على مقتنيات أبو عزة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، كواليس طريفة لمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق، مع عمال غرف الملابس بالنادى، حيث أكد جنش أن هناك علاقة وطيدة تربط جميع لاعبى الفريق بعمال غرف الملابس، خاصو إنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل تهيئة الأمور للاعبين قبل خوض التدريبات، أو المشاركة فى المباريات.

وقال جنش، أن شيكابالا يتعمد دائمًا الهزار مع عمال غرف الملابس، وتحدث عن واقعة طريفة سابقة لشيكا مع أبو عزة عامل الغرف، قائلاً: "شيكابالا بيكسرله الكوبايات علطول، وفى أحد الأيام قام شيكا بدخول غرفة أبو عزة وأستولى على التليفزيون وكافة الأشياء التى بالغرفة وكان يرد أن يحمل المكتبة أيضًا، وغادر بها النادى لمدة 3 أيام".