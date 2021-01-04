شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يعود للمشاركة مع بيراميدز بعد مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول لنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق للعودة والمشاركة مع فريقه عقب رفع الإيقاف الذى أقرته لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة شهرين، بسبب حصول اللاعب على دواء يحمل نسبة من المنشطات.

ومن المقرر أن تكون مواجهة المقاولون العرب المحدد لها يوم 16 يناير الجارى هى الأخيرة التى سيغيب عنها إبراهيم حسن عن صفوف فريقه، حيث سيتم رفع الإيقاف يوم 18 يناير، وبعدها يحق للاعب المشاركة مع بيراميدز بشكل طبيعى، الأمر الذى جع الجهاز الفنى يُجهز اللاعب من الناحية البدنية والفنية عن طريق برنامج خاص فى التدريبات اليومية، لحين عودة مشاركته، خاصة فى ظل ضغط المباريات التى يعانى منها الفريق السماوى.

وقيد بيراميدز إبراهيم حسن فى قائمته المحلية الأولى، دون أن يتم قيده فى القائمة الأفريقية، ليصبح من حق اللاعب المشاركة مع فريقه فى مسابقة الدورى عقب انتهاء مدة إيقافه.

لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى كانت قررت إيقاف إبراهيم حسن عن المشاركة مع فريقه محليًا وأفريقيًا لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة منشطة فى تحليله خلال مباراة حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأصدر كاف قرارًا بإيقاف اللاعب لمدة 24 شهرًا منهم 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة محظورة، وفى حالة وجود أى حالة مجددًا تخص اللاعب خلال مدة العامين يتم تفعيل العقوبة.

مدة إيقاف إبراهيم حسن الفعلية، هى شهرين، ومن المقرر أن تنتهى تلك المدة يوم 18 يناير المقبل، وبعدها يحق للاعب المشاركة مع فريقه، لاسيما وإن بيراميدز لم يُقيد إبراهيم حسن فى القائمة الأفريقية، ومن المنتظر أن يتم قيده فى مرحلة القيد المقبلة، حتى يعود اللاعب للمشاركة مع فريقه.

وكان إبراهيم حسن أكد أنه حزين من بعض الإعلاميين من تناول موضوع منشطاته بشكل خاطئ بعيدا تمام عن الحقيقى موجها الشكر إلى إدارة بيراميدز لثقتها فى براءته.

وأضاف، "كل ما فى الأمر أنى أخذت "برشام للبرد" وكان فيه نسبة منشطات وأخطأت بعدم سؤال الدكتور، والفترة الماضية كانت صعبة جدا بالنسبة لى انتظارا لعقوبات كاف".

وأضاف إبراهيم حسن: "لم أفتعل أى أزمة طوال مسيرتى مع الإسماعيلى والزمالك وبيراميدز، وبشكر إدارة نادى بيراميدز اللى وقفت فى ضهرى بشكل كبير ووكلت محام سويسرى للدفاع عنى ولم يتخلوا عنى والحمد لله العقوبة بقت شهرين لعدم الاستعلام عن الأدوية وغلطة ومش هتتكرر تانى".

وعن الموسم الحالى قال إبراهيم حسن: "تعاقدات هذا الموسم والمدير الفنى الجديد يضاعف من طموحاتنا، والنجوم الجدد إضافة كبيرة لبيراميدز هذا الموسم وسيكون الأمور مختلفة وسنحقق بطولة بإذن الله"، مؤكدا: "بيراميدز يضم لاعبين دوليين قادرة على حصد البطولات، والدورى هذا الموسم سيشهد منافسة قوية كبيرة بين الفرق".

وقال إبراهيم حسن: حسين الشحات لاعب كبير وأتمنى له التوفيق فى الفترة المقبلة، وأنصحه بالابتعاد عن السوشيال ميديا شويه والتركيز فى الملعب فقط".