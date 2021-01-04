شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الشبل من ذاك الأسد.. شيكابالا يعلم ابنه آدم مهارات الكرة بقميص الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة تجمع الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، مع ابنه آدم يرتديان قميص الزمالك خلال حصة تدريبية يقوم خلالها الأباتشى بتعليمه مهارات الكرة.

ووقع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، عقدا جديدا، يربطه بالقلعة البيضاء، لمدة موسمين قادمين، وضرب قائد الزمالك مثلا في الوفاء والانتماء للنادي الأبيض، بالتوقيع على العقد الجديد دون أي اشتراطات، تاركا لإدارة النادي تقديره ماديا.

ويأتي توقيع شيكابالا على العقد الجديد في ظل علاقته الطيبة بالجميع، كونه قائدا للفريق، ويحظى بحب وتقدير كافة زملائه، وإدارة النادي.

وفى وقت سابق حرص الأباتشى على حمل نجله بين يديه وتعليمه تشجيع القلعة البيضاء عن طريق ترديد الهتاف الشهير "أوه زملكاوى" الخاص بتشجيع قلعة ميت عقبة.

ولعب شيكابالا البالغ 34 عاما في صفوف النادي "الأبيض" بعد تصعيده لقطاع الناشئين عام 2003، وسبق له خوض عدة تجارب احتراف خارج مصر في صفوف باوك اليوناني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي والوصل الإماراتي، إضافة لتجربة قصيرة محلية مع الإسماعيلي.

ويملك الفهد الأسمر تاريخا طويلا من التألق بالقميص الأبيض ليصبح أيقونة لدى عشاق الزمالك وأسطورة غير قابلة للمساس، مسيرة الأباتشى مع القلعة البيضاء شهدت انتصارات وانهزامات وتقلبات هنا وهناك . محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولد فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، تدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، شيكابالا فاز مع الزمالك ببطولتى دورى 2003 و2004، و4 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011. ونجح "شيكا" بتألقه وأدائه المميز فى المباريات الأخيرة مع الزمالك أن يُعيد تقديم نفسه مرة أخرى بحثاً عن تحقيق "الامنية الأخيرة" بالصعود لمنصة التتويج وقيادة الفريق الأبيض لحصد الألقاب المحلية والافريقية حتى يكون بمثابة مسك الختام لمشوار أحد المواهب الحقيقية فى عالم كرة القدم، والتى كان من المفترض أن تكون فى مكانة أفضل وصاحبة شهرة أوسع فى الملاعب الأوروبية. فى 26 ديسمبر 2019 رزق محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادى الزمالك بمولوده الأول "أدم"، من زوجته "سارة" الفتاة المصرية الكندية التى تزوجها الفتى الأسمر، عقب إعلان خطوبته عليها فى إحدى الفنادق المطلة على نيل أسوان، فى ديسمبر من عام 2017، ومن ثم أعلنا زواجهما فى 19 أغسطس 2018، فى أحد مساجد التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادى الزمالك. وروى شيكابالا عن زوجته فى برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، كيف التقى بها صدفة أثناء زيارتها لمصر، حيث كانت تأتى لمصر مرة كل 3 أو 4 سنوات، قائلا: «هى صاحبة خطيبة صاحبى وشفتها صدفة». وتابع: «أول مرة كنت أشوفها وأنا فى الحاجات دى مبهزرش، حدث الحب من توصيلة». وبعد هذا اللقاء بعدة أشهر، تزوجها شيكابالا بالفعل.