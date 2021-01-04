شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه ينظم بطولة الفراعنة الدولية "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، إقامة بطولة دولية خلال الفترة المقبلة تحت مسمى بطولة الفراعنة الدولية الإلكترونية، على أن تقام البطولة اون لاين لمنافسات الكاتا والكوميتيه، لتجنب التزاحم مع تطبيق التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية .

كما قرر الاتحاد إقامة بطولة كأس مصر فى محافظة بورسعيد، على أن يتحدد موعد البطولة خلال الأيام المقبلة .

وتقرر تأجيل منافسات بطولة شمال أفريقيا التى كان مقررا إقامتها بالقاهرة، وبالتحديد فى سفح الأهرامات فى الفترة من 12 على 14 فبراير المقبل، وجاء قرار التأجيل بسبب تفشى فيروس كورونا، وتسببه فى توقف خطوط الطيران فى عدة دول وهى تونس والجزائر، وليبيا، وبالتوافق مع الاتحاد . ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد عند الاتفاق عليه، مع الاتحاد مع الإتحاد الأفريقى.

ونشر الاتحاد المصرى للكاراتيه بيانا رسميا لإعلان أسباب تأجيل البطولة، والتى كان مقرراً إقامتها الشهر المقبل، حيث كان مقررا إقامة بطولة الكبار والناشئين فى سفح الأهرامات، بينما تقام بطولة زون وان بنادى الاتحاد السكندرى.