هل يعود باسم مرسى لقيادة هجوم الزمالك حال رحيل مصطفى محمد للاحتراف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح من المحتمل رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك عن صفوف فريقه، سواء فى الانتقالات الشتوية الحالية، أو بعد نهاية الموسم الجارى، وذلك نظرًا لرغبة اللاعب الملحة فى الرحيل وخوض تجربة الاحتراف الخارجى، فى ظل تلقيه عرضًا من نادى سانت أتيان الفرنسى.

ويتمسك مهاجم القلعة البيضاء بخوض تجربة الاحتراف، ما دفع الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو فى استبعاده من حساباته الفنية لعدم التركيز، وبدأ التفكير فى مهاجم آخر يستطيع تعويض رحيله.

وفى الوقت الذى يتفاوض مسئولو الزمالك مع نظرائهم بنادى سانت أتيان الفرنسى حول المقابل المادى المعروض لشراء مصطفى محمد والذى وصل حتى الآن إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون دولار نسبة يحصل عليها النادى الأبيض نظير مشاركات اللاعب والأهداف التى سيحرزها مع الفريق الفرنسي، يبحث النادى والجهاز الفنى عن مهاجم سوبر لتدعيم الصفوف الأمر الذى جعل الخواجة البرتغالى يفكر فى الاستعانة من جديد بباسم مرسى.

باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى، صاحب الـ 29 عامًا، سبق له اللعب تحت قيادة باتشيكو، الأمر الذى دفع المدير الفنى فى التفكير فى إمكانية الاستعانة به من جديد، خاصة أن باسم مرسى يتميز بالشراسة الهجومية، ومن المتوقع أن يعوض رحيل مصطفى محمد، خاصة فى ظل صعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر فى التوقيت الحالى.

إدارة الزمالك كانت وضعت شرطًا بالتعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر من ضمن شروط الموافقة على رحيل مصطفى محمد، إلا أن ضيق الوقت وعدم التمكن من توفير قيمة الصفقة، التى قد تحتاج لمبالغ كبيرة، فى ظل رغبة الإدارة فى تعديل عقود عدد من اللاعبين الحاليين، قد تتجه الأنظار نحو باسم مرسى ليعود من جديد لقيادة هجوم الأبيض.

وأحتفل باسم مرسى بعيد ميلاده الـ 29، يوم الجمعة الماضى، حيث ولد باسم فى الأول من يناير عام 1992 بمدينة طنطا محافظة الغربية، و بدأ مسيرته الكروية مع نادى بتروجيت، وفى موسم 2013/2014 انتقل إلى نادى الإنتاج الحربي، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك فى موسم 2014/2015 فى عقد يستمر لمدة ثلاث مواسم و تألق بشدة مع نادى الزمالك.

وخلال مشواره مع الزمالك توج باسم مرسى بالدورى المصرى مرة واحدة، ومرتين بكأس مصر موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، ومرة بالسوبر المصرى موسم 2015/2016.

سجل باسم مرسى مع الزمالك 29 هدفاً بجميع البطولات، فيما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف وأنضم للمنتخب الوطنى أول مرة عام 2014 وتحديداً فى مواجهة جاميكا الودية وسجل هدفاً، .وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى، ويأتى انضمام باسم مرسى للإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائى وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الماضى.

ونجح باسم مرسى فى استعادة مستواه التهديفى منذ عودته للإنتاج الحربى، حيث سجل ثمانية أهداف الموسم الماضى ليعتلى قائمة هدافى الفريق فى الدورى بينما سجل هدفه الاول هذا الموسم فى شباك الاسماعيلى بالجولة الثانية للدورى فى اللقاء الذى انتهى 3/3.