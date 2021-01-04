شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا خارج حسابات الأهلي أمام سونيديب في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني خلال مباراة سونيدب بطل النيجر المقرر لها السابعة والنصف من مساء غداً، الثلاثاء في غياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي استبعاد والتر بواليا من حسابات موسيماني لعدم جاهزية اللاعب من النادي الفنية، حيث أنه لا يشارك في التدريبات منذ أيام لانشغاله بالترتيب والتوقيع للأهلي قبل الإعلان عن الصفقة رسمياً الخميس الماضي.

ولم يشارك بواليا في مران الأهلي حتى الآن وسيظهر للمرة الأولى في مران الفريق اليوم وأن كان قد ظهر في التتش أمس وعقد جلسة مه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قام خلالها الأخير بالترحيل باللاعب.

وسيكون بواليا خارج حسابات الجهاز الفني على أن يتم تجهيزه لمباراة سيراميكا الجمعة المقبل في الدوري الممتاز.

وتعاقد الأهلي مع بواليا الخميس الماضي قادماً من الجونة لمدة أربعة مواسم .

وأشاد والتر بواليا بقدرات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير للفريق الأحمر، موضحا أنه "كوتش" كبير، وكان يتابعه عندما كان على رأس القيادة الفنية لفريق صن داونز، لافتا إلى أنه لم يتقابل معه حتى هذه اللحظة.

وأضاف بواليا، في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، أن طموحه كلاعب محترف التقدم في مجاله، والعمل على تطوير مستواه بشكل مستمر، مؤكدا أن اللعب في صفوف النادى الأهلي يساعده على إنجاز أهدافه في الفترة المقبلة.

وأشار بواليا إلى أن أفضل محترف مصري بالنسبة له هو الدولى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، موضحا أنه لاعب مميز ومهم للريدز، متابع: "علاقتى المميزة بالقلعة الحمراء تجعلنى أنسجم سريعا مع اللاعبين".

أكمل:" كنت فخور بأن مصر لديها فريقان ينافسان على دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذى يعكس قوة الكرة المصرية والدوري المصري.

وكشف لاعب الأهلي الجديد أن أكلته المفضلة هي العكاوي، قائلا: تذوقت الملوخية وزرت الغردقة وبعض المناطق السياحية في مصر، وأشكر من دعمنى للانتقال للأهلى وعلى رأسهم حسام غالى".