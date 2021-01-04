"بيان ناري".. أول رد فعل من ربيع ياسين بعد أزمة منتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب مصر للناشئين، بياناً رسمياً يرد خلاله على الأكاذيب التي تداولت مؤخراً حول أزمة فيروس كورونا التي ضربت المنتخب الوطني خلال فترة تواجده في تونس لخوض بطولة شمال أمم أفريقيا.

ووقعت أزمة في صفوف منتخب الشباب بعد تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين، أدت إلى عدم استكمال مشاركاتهم في بطولة دورة شمال أفريقيا التي استضافتها تونس.

وكان وليد منظور طبيب منتخب مصر للشباب، قال إن ربيع ياسين كان السبب الرئيسي في كثرة إصابات لاعبي الفريق بفيروس كورونا قبل المشاركة في دورة شمال أفريقيا.

وأكد ربيع ياسين في البيان الذي أصدره، أن البعض يردد أكاذيب، مشيراً إلى أن مستشاره القانوني الخاص يتعامل مع الموقف.

وجاء نص البيان كالآتي:

إذ تقدم الكابتن ربيع ياسين بتقرير مفصل عن الجوانب الخاصه بعمله كمدير فنيا كطلب لجنه تقصي الحقائق المعنية بالأمر فضلا عن تقدمه باستقالته الرسميه في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣ وحتى تاريخه لم يصدر ثمه قرار رسمي أو توصية رسمية من تلك اللجنة أو الاتحاد المصري لكره القدم حتى يتسنى له اتخاذ الموقف المناسب.

وإذ يتحفظ الكابتن ربيع ياسين على تناول البعض اسمه وسيرته وأخلاقه التي يعلمها الجميع تناولا لا يليق ببعض وسائل الإعلام وتعمد الكذب والتحايل للتنصل من المسئولية ولن ينحدر إلى الرد عليها فتاريخه لا يسمح بذلك.

مع تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية الازمة ضد أي خروج على النص. وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالتعامل الفوري مع الموقف.

وفي النهايه تزول الأسماء ويبقى علم مصر عاليا خفاقا حفظ الله مصر وشعبها.