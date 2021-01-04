الزمالك: ميدو "الجندي المجهول والمعلوم" في مفاوضات تجديد تعاقدات نجوم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أشاد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، بدور أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق الأبيض، في تجديد تعاقدات العديد من نجوم النادي الأبيض خلال الأيام الأخيرة.

ونجح الزمالك في حسم ملفات تجديد تعاقدات العديد من نجوم الفريق الأول خلال الأيام الأخيرة، أبرزهم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرحيم "جنش".

ووصف عضو اللجنة التنفيذية للزمالك ميدو بـ"الجندي المجهول والمعلوم" في المراحل الحاسمة لإنهاء تعاقدات العديد من نجوم الفريق.

وقال عبد الله في تصريحات بحضور مراسل يلا كورة: "ميدو تابع بنفسه جميع التفاصيل المتعلقة بمراحل التفاوض مع اللاعبين، وسهل جميع الأزمات المتعلقة بالمفاوضات، كما قدم العديد من النصائح الفنية، وقدم دعمًا منقطع النظير للاعبين، الذين يعشقونه، كما أنه بدوره يعد مقربًا منهم للغاية."

ونشأ ميدو بصفوف براعم وناشئي الزمالك، كما مثل الفريق الأول عام 1999 قبل أن يتجاوز 16 عامًا، قبل رحلة احترافية تألق خلالها بقمصان العديد من الفرق الأوروبية، أبرزها توتنهام هوتسبر الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي، ولعب مجددًا بقميص الزمالك في تجربتين، بين عامي 2009 و2012.