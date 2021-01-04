وكيل جيرالدو لمصراوي: لم يُخطر بعد بتواجده في قائمة إنتظار الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي، أنه لم يتم إبلاغ اللاعب بوضعه في قائمة الانتظار بعد التعاقد مع والتر بواليا.

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع المهاجم والتر بواليا قادماً من نادي الجونة.

وقال وكيل جيرالدو في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم يتم إبلاغ جيرالدو بأي قرار يخص وضعه في قائمة الانتظار بعد التعاقد مع والتر بواليا".

وأضاف: "اتواصل مع جيرالدو يوميا، ولم يتم تبليغي بمسألة رفع اسمه من قائمة الفريق وما يتررد كلام سوشيال ميديا".

وتابع بن صالح: "جيرالدو في النهاية لاعب محترف ولديه عقد ولكل حادث حديث".

وأتم وكيل جيرالدو تصريحاته قائلاً: "أقول هذا بخصوص الأحاديث عن أن اللاعب سيشكو الأهلي وسيطالب بقيمة عقده في السنوات المتبقية فيه حال وضع اسمه علي قائمة الإنتظار".