محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي، أنه لم يتم إبلاغ اللاعب بوضعه في قائمة الانتظار بعد التعاقد مع والتر بواليا.
وكان الأهلي أعلن التعاقد مع المهاجم والتر بواليا قادماً من نادي الجونة.
وقال وكيل جيرالدو في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم يتم إبلاغ جيرالدو بأي قرار يخص وضعه في قائمة الانتظار بعد التعاقد مع والتر بواليا".
وأضاف: "اتواصل مع جيرالدو يوميا، ولم يتم تبليغي بمسألة رفع اسمه من قائمة الفريق وما يتررد كلام سوشيال ميديا".
وتابع بن صالح: "جيرالدو في النهاية لاعب محترف ولديه عقد ولكل حادث حديث".
وأتم وكيل جيرالدو تصريحاته قائلاً: "أقول هذا بخصوص الأحاديث عن أن اللاعب سيشكو الأهلي وسيطالب بقيمة عقده في السنوات المتبقية فيه حال وضع اسمه علي قائمة الإنتظار".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل جيرالدو لمصراوي: لم يُخطر بعد بتواجده في قائمة إنتظار الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.