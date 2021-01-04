"الجدل مستمر".. هل تخطى كريستيانو رقم بيليه؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، من إحراز هدفين في شباك أودينيزي في المواجهة التي انتهت بفوز اليوفي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

وبهدفيه في شباك أودينيزي وصل رونالدو إلى الهدف رقم 758 في مسيرته الكروية على صعيد تسجيل الأهداف مع الأندية والمنتخبات.

وسجل رونالدو إجمالي 758 هدفاً خلال 599 مباراة خاضها مع الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده البرتغال، بواقع 656 هدفاً في 431 مباراة مع الأندية التي لعب بقمصانها، و102 هدفاً في 168 مباراة مع منتخب البرتغال.

وأحرز الدون رونالدو 450 هدفاً خلال 438 مباراة مع فريق ريال مدريد الإسباني، بينما سجل 118 هدفاً في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ودوَن 83 هدفاً في 104 مباراة مع يوفنتوس الإيطالي، وسجل 5 أهداف في 31 مباراة لعبها مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.

العديد من التقارير الصحفية العالمية، أشارت إلى أن رونالدو تخطى رقم الأسطورة البرازيلية بيليه في قائمة الهدافين في تاريخ كرة القدم المحترفة على صعيد تسجيل الأهداف مع الأندية والمنتخبات، حيث زعمت تلك التقارير أن بيليه يمتلك 757 هدفاً رسمياً في مسيرته الكروية.

وزعمت تقارير أخرى أن اللاعب البرتغالي أصبح يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين في تاريخ كرة القدم المحترفة، وأنه يتبقى له هدف فقط لمعادلة جوزيف بيكان اللاعب النمساوي-التشيكي صاحب الـ759 هدفاً، لكي يصبح أكثر من سجل أهداف في تاريخ كرة القدم بالمباريات الرسمية.

ولكن في الحقيقة هناك العديد من الجدل والأرقام المتضاربة حول الأهداف الرسمية التي يمتلكها الأسطورة البرازيلية بيليه طوال مسيرته، وأن المصادر الرسمية الموثقة تؤكد أن رونالدو لم يتخط بيليه بعد، كما أنه بعيداً عن أن يصبح المتصدر في قائمة أكثر من سجل أهداف في تاريخ كرة القدم.

وبالعودة إلى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإنه لم يذكر عدد الأهداف الرسمية التي سجلها الأسطورة البرازيلية، إلا أنه ذكر أن بيليه يمتلك إجمالي 1281 هدفاً سجلهم خلال 1363 مباراة خاضها طوال مسيرته ما بين مباريات رسمية وأخرى ودية.

إلا أن هذا الرقم يقع في محل جدل هو الأخر، حيث أن بيليه حصل في وقت سابق على جائزة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية التي كرمته لأنه يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في مشوار كروي للاعب محترف.

ووفقاً لما نُشر على الموقع الرسمي للموسوعة العالمية "جينيس"، فإن الأسطورة الكروية البرازيلية بيليه، يمتلك الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في مشوار كروي للاعب محترف، حيث سجل 1279 هدفًا في الفترة من 7 سبتمبر 1956 وحتى 1 أكتوبر 1977، وحقق ذلك الرقم خلال 1363 مباراة لعبها محليًا ودوليًا.

ومع مواصلة تتبع "يلاكورة" للأرقام الرسمية المثبتة للأسطورة البرازيلية، فإن الموقع الرسمي لمؤسسة الإحصاءات الوثيقة لرياضة كرة القدم، أكد في قائمة اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مشوار كروي للاعب محترف، أن بيليه يمتلك 767 هدفاً وليس 757 هدفاً كما زعمت بعض التقارير، وبذلك فإن كريستيانو رونالدو ينقصه 9 أهداف لمعادلة رقم الأسطورة البرازيلية.

وأدرجت مؤسسة الإحصاءات الوثيقة لرياضة كرة القدم في موقعها الرسمي، أن بيليه سجل إجمالي 767 هدفاً رسمياً في 831 مباراة خاضها مع الأندية والمنتخب طوال مسيرته الكروية.

كما أن مؤسسة الإحصاءات الوثيقة لرياضة كرة القدم، أدرجت في قائمة الهدافين عبر تاريخ كرة القدم، أن بيليه يحتل المركز الثالث في قائمة الأهداف الرسمية خلف الثنائي روماريو صاحب الـ772 هدفاً وجوزيف بيكان صاحب الـ805 هدفاً، وهذا يعني أن النجم البرتغالي رونالدو لايزال يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 758 هدفاً بعد أن تخطى عدد أهداف فيرينتس بوشكاش اللاعب المجري الذي يمتلك 746 هدفاً.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخلق فيها أرقام الأسطورة البرازيلية بيليه المتضاربة، جدلاً واسعاً، حيث سبق وكسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني رقم بيليه كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف بقيمص فريق واحد برصيد 644 هدفًا بعد أن تخطى رقم بيليه مع فريقه سانتوس البرازيلي (643 هدفاً).

وخرج الفريق البرازيلي في وقت لاحق وأصدر بياناً رسمياً عبر موقعه، ينفي خلاله تحطيم البرغوث الأرجنتيني لرقم بيليه، حيث يزعم النادي البرازيلي أن بيليه سجل 1091 هدفًا بقميص الفريق طوال مسيرته التاريخية، من بينها 643 هدفًا في المباريات الرسمية، وأنهم يحاولون شطب 448 هدفًا في المباريات الودية التي لعبها الأسطورة البرازيلية.