"تواجد نسائي".. الفيفا يعلن أسماء حكام كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسماء الحكام المقرر تواجدهم في قطر لإدارة مباريات كأس العالم للأندية.

وينتظر النادي الأهلي بطل أفريقيا معرفة منافسه في المباراة الأولى بربع النهائي، حيث من المقرر أن تقام مراسم القرعة يوم 19 يناير الجاري.

وتستضيف قطر في الفترة بين 1 الى 11 فبراير المقبل منافسات كأس العالم للأندية، التي تم اتخاذ قرار متعلق بتأجيل البطولة من ديسمبر 2020 لشهر فبراير 2021.

وأشار "فيفا" في بيانه الرسمي، الى أنه قد تم اختيار 7 حكام و12 حكماً مساعداً لمواجهات البطولة، إلى جانب 7 حكام لتولي مهمة التحكيم بتقنية الفيديو أثناء المباريات.

ويتواجد 5 حكام عرب في البطولة، بواقع 3 حكام من الإمارات، وحكم من قطر وحكم من المغرب.

ووقع اختيار "فيفا" على الثلاثي الإماراتي محمد عبدالله ضمن حكام الساحة، بجانب الثنائي محمد الحمادي وحسن المهري ضمن الحكام المساعدين، بينما تم اختيار القطري خميس المرعي بين حكام الفيديو بجانب المغربي رضوان جيد.

ويمثل الطاقم السنغالي بقيادة ماجيتي نداي والثنائي المساعد جبريل كمارا والحاج مالك حكام القارة الأفريقية بمونديال الأندية بالدوحة.

وأكد "فيفا" أنه قد جاء تعيين الثلاثي النسوي بقيادة إيدينا ألفيس باتيستا استمراراً للتوجه الذي بدأ في كأس العالم تحت 17 سنة بدولة الهند.

وشدد البيان، أن جميع الحكام المختارين سوف يختتمون استعداداتهم النهائية في قطر قبل أسبوع من انطلاق المباراة الافتتاحية.