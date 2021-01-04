متحدث الزمالك: فرجاني ساسي أصبح «صداعاً» للنادي..وعليه سرعة حسم أمره

وصف عصام سالم رئيس المنظمة الإعلامية لنادي الزمالك والمتحدث باسم النادي ، ملف تجديد تعاقد التونسي فرجاني ساسي بـ"الصداع" في رأس مجلس الإدارة.

وقال المتحدث باسم النادي في تصريحات إذاعية صباح اليوم الإثنين ، أن النادي تعامل مع ملف اللاعب بكامل الاحترافية وتم تقديره من الناحية المادية بشكل ليس

في مقدور أي نادي مصري آخر.وأضاف ، عليه حسم أمره والنادي ترك له كامل الحرية في تحديد مصيره بالبقاء أو خوض تجربة الاحتراف في الدوري القطري .وكشف أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الكرة بالزمالك عن بعض الكواليس والمستجدات الخاصة بفريق الكرة.

وأوضح يونس ، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق مصاب بالفعل ولم يتهرب من المشاركة، مشيرًا إلى أن الزمالك متمسك بتجديد التعاقد معه.

وأشار إلى أن مصطفى محمد مهاجم الفريق حسم مصيره سيكون الأسبوع المقبل في جلسة مع مجلس الإدارة بعد الوصول إلى أفضل قيمة مالية.

وأوضح أن الزمالك متمسك ببقاء فرجاني ساسي حتى الرمق الأخير ورفض رحيله عن الفريق مشيدًا بمستواه وإمكانياته العالية.



