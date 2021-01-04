وصف عصام سالم رئيس المنظمة الإعلامية لنادي الزمالك والمتحدث باسم النادي ، ملف تجديد تعاقد التونسي فرجاني ساسي بـ"الصداع" في رأس مجلس الإدارة.
وقال المتحدث باسم النادي في تصريحات إذاعية صباح اليوم الإثنين ، أن النادي تعامل مع ملف اللاعب بكامل الاحترافية وتم تقديره من الناحية المادية بشكل ليس
وأضاف ، عليه حسم أمره والنادي ترك له كامل الحرية في تحديد مصيره بالبقاء أو خوض تجربة الاحتراف في الدوري القطري .
وكشف أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الكرة بالزمالك عن بعض الكواليس والمستجدات الخاصة بفريق الكرة.
وأوضح يونس ، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق مصاب بالفعل ولم يتهرب من المشاركة، مشيرًا إلى أن الزمالك متمسك بتجديد التعاقد معه.
وأشار إلى أن مصطفى محمد مهاجم الفريق حسم مصيره سيكون الأسبوع المقبل في جلسة مع مجلس الإدارة بعد الوصول إلى أفضل قيمة مالية.
وأوضح أن الزمالك متمسك ببقاء فرجاني ساسي حتى الرمق الأخير ورفض رحيله عن الفريق مشيدًا بمستواه وإمكانياته العالية.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الزمالك: فرجاني ساسي أصبح «صداعاً» للنادي..وعليه سرعة حسم أمره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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