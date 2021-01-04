مدرب منتخب اليد : كورونا أربكت خطة استعداد الفراعنة للمونديال

أزاح الأسباني روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد ، الستار عن كواليس استعدادات فراعنة اليد للمحفل العالمي ، في تصريحات له للإتحاد الدولي لكرة اليد عن طريق البريد الإلكتروني.

وتحدث جارسيا عن رغبة إتحاد كرة اليد في مساندته خلال الأوقات الصعبة لفترة الإستعداد للمونديال والتي تسبب وباء

كوفيد ١٩ في ضياع ١٨ مباراة ودية دولية خلال الشهور الأربعة الأخيرة مما أربك الخطة الفنية والزمنية التي وضعها بالتنسيق مع مجلس إدارة إتحاد اليد من أجل مواصلة الإنتصارات التي قدمها لاعبو المنتخبات الوطنية خلال العامين الماضيين.وكشف جارسيا أن عشرة لاعبين من عناصر المنتخب الوطني تعرضوا للإصابة خلال الشهر الماضي فقط في المعسكر الرابع للمنتخب مما جعل التدريب أكثر صعوبة ولكن كان علينا تجاوز ذلك وأشكر اللاعبين علي جهودهم وتحليهم بالصبر في تلك الأوقات الصعبة التي عطلت بعض خطوات العملية الفنية.وأضاف روبيرتو أننا لعبنا بعض المباريات الودية أمام البحرين فقط وهي المباريات الوحيدة التي خضناها خلال الشهور العشرة الأخيرة.