موسيماني يحسم فكرة مفاوضات الأهلي مع عبد الرحمن مجدي

يحسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلي ، فكرة التفاوض لضم عبدالرحمن مجدى جناح أيمن الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى فى شهر يناير الجارى بعدما تم طرح اسمه من جانب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء. ورغم أن أمير توفيق مدير التعاقدات أكد أن الأهلى أغلق ملف صفقاته الشتوية، فإن هناك محاولات فى الكواليس يجريها مسئولو القلعة الحمراء لإقناع موسيمانى بضم جناح جديد فى ظل النقص العددى فى هذا المركز بسبب توالى الإصابات وظروف غيابات فيروس التعاقدات أكد أن الأهلى أغلق ملف صفقاته الشتوية، فإن هناك محاولات فى الكواليس يجريها مسئولو القلعة الحمراء لإقناع موسيمانى بضم جناح جديد فى ظل النقص العددى فى هذا المركز بسبب توالى الإصابات وظروف غيابات فيروس كورونا التى تمثل أزمة بالنسبة للأهلى. وعرض مسئولو لجنة التخطيط اسم مجدى لتدعيم هذا المركز ولكن موسيمانى طلب مشاهدة عدة مباريات له للحكم على مستواه بخصوص انضمامه للفريق من عدمه والفارق بين أدائه وأداء باقى الأجنحة داخل الفريق مثل حسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

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