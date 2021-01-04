وكيل أعمال راموس يشن هجوماً حاداً على إدارة ريال مدريد

شن رينيه راموس وكيل أعمال سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني وشقيقه ، هجومًا على إدارة النادي الملكي لعدم حسمها للأمر الخاص بتجديد مدافع الفريق المخضرم حتى الآن ، على الرغم من أن تعاقده ينتهي في الصيف المقبل .

ونشر وكيل راموس عبر صفحته على موقع التواصل تويتر ، مجموعة من الأخبار الصحفية المنشورة خلال أوقات

سابقة ، وتتحدث عن فشل إدارة الريال حتى الآن في تجديد تعاقد راموس ، وكيف للاعب في قيمة وخبرات سيرجيو الدولية أن يصبح حراً في الميركاتو الحالي ويحق له التفاوض مع أي نادي آخر ، مطالباً بمزيد من التقدير لقيمة اللاعب.

على جانب آخر ، أشارت

تقارير إسبانية أمس الأحد ، أن راموس أبدى مرونة في تجديد تعاقده مع فريقه دون إعطاء أي شروط مادية جديدة حول راتبه، مكتفياً فقط بإخطار إدارة ناديه بالحصول على مكافأة تقديرية من الإدارة تقدر بـ 2 مليون يورو ، في حال المشاركة في 30 مباراة خلال الموسم الواحد.وأضافت ، أن راموس أخبر إدارة ناديه بنيته ف استكمال مسيرته مع الفريق الملكي حتى اعتزال كرة القدم ، رافضاً خوض أي تجربة إحترافية خارج الليجا.