وكيل أعمال راموس يشن هجوماً حاداً على إدارة ريال مدريد

شن رينيه راموس وكيل أعمال سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني وشقيقه ، هجومًا على إدارة النادي الملكي لعدم حسمها للأمر الخاص بتجديد مدافع الفريق المخضرم حتى الآن ، على الرغم من أن تعاقده ينتهي في الصيف المقبل .
ونشر وكيل راموس عبر صفحته على موقع التواصل تويتر ، مجموعة من الأخبار الصحفية المنشورة خلال أوقات
على جانب آخر ، أشارتتقارير إسبانية أمس الأحد ، أن راموس أبدى مرونة في تجديد تعاقده مع فريقه دون إعطاء أي شروط مادية جديدة حول راتبه، مكتفياً فقط بإخطار إدارة ناديه بالحصول على مكافأة تقديرية من الإدارة تقدر بـ 2 مليون يورو ، في حال المشاركة في 30 مباراة خلال الموسم الواحد.
وأضافت ، أن راموس أخبر إدارة ناديه بنيته ف استكمال مسيرته مع الفريق الملكي حتى اعتزال كرة القدم ، رافضاً خوض أي تجربة إحترافية خارج الليجا.
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