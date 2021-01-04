تفقد المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للمونديال ، وعمرو فتحى عضو مجلس الإدارة، الصالة المغطاة بمدينة برج العرب بالاسكندرية و ذلك للوقوف على آخر الاستعدادات النهائية قبل انطلاق بطولة العالم في نسختها ال27 للرجال لكرة اليدوالتي تستضيفها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى و بمشاركة 32 منتخبا عالميا لأول مرة فى تاريخ بطولات العالم.
وخلال الزيارة اجتمع المهندس هشام نصر و عمرو فتحى مع جميع اللجان العاملة بالبطولة داخل الصالة المغطاة و مع جميع الشباب والشابات المتطوعين بالبطولة وطالبوهم ببذل أقصى جهد خلال البطولة لكى تخرج البطولة فى أفضل صورة أمام العالم..
ويتابع رئيس اللجنة المنظمة العمل في الصالات الاربعة المقرر استضافتها للمونديال وهي برج العرب والعاصمة الادارية واكتوبر وستاد القاهرة
كانت هذه تفاصيل خبر هشام نصر يطمئن علي جاهزية صالة "برج العرب" استعدادا لمونديال اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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