طلائع الجيش يقترب من إتمام تعاقده مع عبد الحميد بسيوني لقيادة الفريق

تقدم طارق العشرى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، باستقالته من تدريب الفريق مع استمرار تراجع الفريق فى جدول الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، من تعادلوحيد فى الجولة الأولى أمام البنك الأهلى، و4 هزائم متتالية، أسوان ومصر المقاصة وغزل المحلة وأخيرًا الاتحاد السكندرى.
واقترب عبدالحميد بسيونى، المدير الفنىالسابق للطلائع، من العودة إلى منصبه ولكن هناك مفاضلة مع طلعت يوسف المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى والذى اعتذر عن عدم تدريب الإسماعيلى.
ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك، يوم السبت المقبل باستاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدورى الممتاز.
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