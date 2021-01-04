اخبار الرياضه

طلائع الجيش يقترب من إتمام تعاقده مع عبد الحميد بسيوني لقيادة الفريق

0 نشر
0 تبليغ

تقدم طارق العشرى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، باستقالته من تدريب الفريق مع استمرار تراجع الفريق فى جدول الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، من تعادل

وحيد فى الجولة الأولى أمام البنك الأهلى، و4 هزائم متتالية، أسوان ومصر المقاصة وغزل المحلة وأخيرًا الاتحاد السكندرى.

واقترب عبدالحميد بسيونى، المدير الفنى

السابق للطلائع، من العودة إلى منصبه ولكن هناك مفاضلة مع طلعت يوسف المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى والذى اعتذر عن عدم تدريب الإسماعيلى.

ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك، يوم السبت المقبل باستاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدورى الممتاز.

 

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يقترب من إتمام تعاقده مع عبد الحميد بسيوني لقيادة الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا