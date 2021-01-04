شاهد.. رضا سيكا يهاجم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي ويقارنه بـ "الدليفري"

وجه رضا سيكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي السابق رسالة نارية إلى خالد بيومي عضو مجلس إدارة الدراويش السابق .

ونشر رضا سيكا عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعيلي فيسبوك قائلًا :" الأستاذ خالد بيومي اللى طالع يتكلم بأسم جمهور الاسماعيلى بصفته عضو جمعية عمومية متنساش انك عضو جمعية عمومية بالبدل واسمك اتحط مكان واحد متوفى ومن بعدها بقيت عضو مجلس ادارة وبلاش

اكمل " .

وأضاف قائلًا :" ومتنساش كمان انك محلل عن طريق عدنان حمد في دوري ضعيف ومحلل حافظ مش فاهم زيك زي الشيخ طه اسماعيل حافظ كلمتين ، بتقولهم في كل استوديو من يوم مكنت في استوديوهات art ومن يوم مشوفتك في استوديوهات ابو ظبي غسلت يدي من هذه القنوات ،

واللى كنت بتابعها بشغف منذ أيام الأستاذ محمد نجيب وبرنامجه الناجح "خط السته" واللى سار على نهجه الكثير من قنوات المنطقه ولكن للأسف هذه القنوات الرياضية بانحدار الان".

وتابع سيكا قائلًا :" مدخلتش ليه بصدرك فى انتخابات مجلس ادارة الاسماعيلى قدام ابراهيم عثمان من 3 سنين ورجعت لورا عشان تاريخك معروف".

وواصل قائلًا :" ياريت بلاش هرتلة فى الكلام عشان انت تاريخك معروف وكنت موجود مع مجلس صلاح عبدالغنى والكومى وفشلت وهتفشل فى اى وقت، الفرق بين رأيك والدليفرى .. ان الدليفرى بنطلبه ".