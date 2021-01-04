انطلاق التصويت الإلكتروني في ثاني أيام الجولة الثانية لإنتخابات برلمان الشباب

أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، عن تواصل عملية التصويت الإلكتروني في ثاني أيام الجولة الثانية لإنتخابات برلمان شباب مصر 2020-2021، وإستمرار إستقبال الناخبين حتي الخامسة مساء اليوم في( 57) دائرة إنتخابية داخل ( 110)مقر إنتخابي بمراكز الشباب بمشاركة( 10740)شاب وشابة أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب ، ممن لهم حق الإدلاء بصوتهم خلال مجريات العملية الإنتخابية ،والمسجلين فى الإستمارة الالكترونية التى اطلقتها اللجنة العليا للإنتخابات ،وتجري انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة (القاهرة ،القليوبية،الدقهلية،المنوفية،الغربية،كفرالشيخ،الشرقية،دمياط،بورسعيد،الإسماعيلية،السويس،شمال سيناء،جنوب سيناء )،للتنافس علي (298)مقعدا بواقع (144)مقدا للنظام الفردي و(154) مقعدا لنظام القوائم .



الزمت اللجنة العليا للانتخابات جميع المحافظة المشاركة بالماراثون الانتخابي

علي اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي للحفاظ علي سلامة المشاركين ،لن يسمح بدخول المقر الإنتخابي لمن يخالف ذلك ، تيسيرا وتعزيز لمشاركة أعضاء برلمان الشباب في كافة المحافظات حددت اللجنة العليا لجنة خاصة داخل مقرات مديريات الشباب والرياضة للمغتربين وأحقيتهم في التصويت الإلكتروني .

يأتي إطلاق الاستحقاق الانتخابي لبرلمان الشباب 2020-2021 والبدء في النموذج الأول محاكاة مجلس النواب ضمن (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) تحت شعار "كن قيادياً....كن مؤثراً" ،كتجربة أولي لخلق قنوات إتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما

بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر2030،في إطار توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي مبني علي إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة.وجدير بالذكر تجري العملية الإنتخابية في جميع المحافظات بنظاميها الفردي والقائمة حيث ان عدد مقاعد الفردي (270) مقعد بينما مقاعد القائمة( 298) مقعد وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط ، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)،علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد، كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية للمرشحين ( الفردي اوالقائمة ) ،تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي(568)مقعدا.

أشارت اللجنة العليا بموعد 5و6 يناير بالبت في الطعون والإعلان عنها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة ،ستعلن النتيجة النهائية للإنتخابات في 7 يناير الجاري .