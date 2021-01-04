شاهد .. مذيعة بقناة الأهلي تُعلم والتر بواليا ترديد جملة «القاضية ممكن»

غازل والتر بواليا مهاجم الفريق الكروى الأول الجديد بالنادى الأهلي ، جمهور القلعة الحمراء حينما استجاب لرغبة الإعلامية سهام صالح مقدمة برنامح البيت الكبير على قناة الأهلي، بترديد جملة "القاضية ممكن" باللغة العربية،

وهى العبارة التي قالها المعلق التونسي عصام الشوالى، قبل تسجبل محمد مجدى قفشة هدف الفوز للأحمر في شباك الزمالك بنهائى دوري أبطال أفريقيا وكان لها صدى واسع على منصات "السوشيال ميديا".الجدير بالذكر أن بواليا فضل الإنتقال لصفوف القلعة الحمراء ورفض العديد من العروض الخارجية كان أهمها من الترجى التونسى لرغبته فى تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء.وكان الأهلى قد تعاقد مع اللاعب لمدة 4مواسم قادمة.

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