الأهلي يلاقي سونيديب بطل النيجر بالقوة الضاربة

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى القوة الضاربة قبل ساعات من مواجهة سونيديب بطل النيجر غدًا الثلاثاء فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب الأهلى بمدينة السلام.

وشارك فى التدريبات بصورة طبيعية الثلاثى طاهر محمد طاهر ومحمد مجدى أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا نجوم الفريق الأحمر بعدما تعافى أفشة وكهربا من فيروس كورونا كما تخلص طاهر

من آلام الضلوع التى هاجمته.

ويترقب الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى نتيجة المسحة التى خضع لها الفريق أمس الأحد من أجل حسم مصير الخماسى المصاب بفيروس كورونا وهم مروان محسن وعمرو السولية ومحمد هانى وأكرم توفيق ورامى ربيعة.

ويفتقد الأهلى جهود لاعبه حسين الشحات للإيقاف .

فى المقابل، رحب سيد عبدالحفيظ،

مدير الكرة بالنادى الأهلى، باللاعب الجديد والتر بواليا وعقد معه جلسة خاصة.

وقال عبدالحفيظ لبواليا: أنت فى بيتك وجميع اللاعبين والجهاز الفنى أشقاؤك وضمن عائلتك، سيساعدك الجميع، وأثق بأنك ستتأقلم سريعًا معنا؛ لتقدم كل ما لديك من قدرات خاصة، وانضمامك لنا يعنى أننا نثق كثيرا فى إمكاناتك.

وأضاف عبدالحفيظ: اللعب للأهلى مسئولية كبيرة داخل وخارج الملعب تتطلب منك التركيز والاجتهاد، وأن تكون على قدر ثقة النادى والجماهير، خاصة أن الأهلى له مكانته المرموقة فى مصر والوطن العربى وإفريقيا.